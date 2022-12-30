È terminata da poco l'amichevole PSV-Milan, disputatasi al Philips Stadion di Eindhoven. La partita è finita 3-0 per la squadra allenata da Ruud van Nistelrooij. Nel primo tempo gol di Til e Madueke, mentre nel secondo tempo ancora Madueke ha siglato il gol del definitivo 3-0. Vediamo insieme, dunque, il tabellino ufficiale dell'incontro tra PSV e Milan.
PSV-MILAN
Amichevole PSV-Milan 3-0: tabellino e marcatori del match | News
PSV-MILAN 3-0
LEGGI ANCHE
Marcatori: 8' Til (P), 21' e 56'Madueke (P).
PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Obispo, Ramalho (85' Oppegard), Teze; Veerman, Sangare (77' Ledezma), Til (57' Simons); Madueke (77' Fofana), Vertessen (57' De Jong), El Ghazi. A disp.: Drommel, Waterman, Xavi Simons, Hoever (70' Teze), Gutierrez, De Jong, Saibari, Mwene, Ledezma, Oppegard, Fofana. All. van Nistelrooij
MILAN (4-2-3-1): Mirante (66' Tatarusanu); Calabria (66' Thiaw), Kalulu (66' Kjaer), Tomori (66' Gabbia), Dest (66' Ballo-Toure); Tonali (66' Bakayoko), Bennacer (66' Vranckx); Saelemaekers (66' Pobega), De Ketelaere (66' Diaz), Adli (66' Leao); Rebic (45' Lazetic). A disp.: Tatarusanu, Nava, Foglio, Bozzolan, Thiaw, Diaz, Leao, Gabbia, Bakatyoko, Vranckx, Lazetic, Kjaer, Mangiameli, Ballo-Touré, Pobega. All. Pioli.
Arbitro: Allard Lindhout (NED)
Ammoniti: nessuno.
Espulsi: nessuno.
Clicca qui per: ESCLUSIVE | VIDEO| NEWS CALCIOMERCATO| TWITCH |YOUTUBE
© RIPRODUZIONE RISERVATA