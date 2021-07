Amichevole Milan-Pro Sesto 6-0: cronaca e tabellino del match / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto un resoconto sull'amichevole vinta 6-0 contro la Pro Sesto. Ecco tutti i dettagli

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

La prima amichevole stagionale va in archivio con un largo successo: a Milanello, sul campo ribassato, i rossoneri battono 6-0 la Pro Sesto e inaugurano così il 2021/22. Tre reti nel primo tempo e tre nella ripresa, quest'ultima affrontata con una formazione sperimentale e ricca di ragazzi della Primavera. In gol Bennacer, Leão, Castillejo, Pobega e Kerkez con una doppietta negli ultimi minuti di gioco. Tante buone indicazioni sono giunte dal campo, sia di squadra che da parte dei singoli. Si è vista molta intensità e soprattutto meccanismi di gioco già oliati, concetto non scontato alla prima uscita dell'anno. Dopo questo test, al termine dei primi dieci giorni di ritiro, i rossoneri usufruiranno domani di un giorno di riposo per ritrovarsi lunedì a pranzo a Milanello, pronti a riprendere la preparazione.

LA CRONACA

I primi squilli della partita sono di Leão, che di testa manda alto su corner di Castillejo, e di Bennacer, che manda largo di sinistro dal limite. Rossoneri in costante proiezione offensiva sul campo ribassato di Milanello: al 15' è il turno di Krunić, che calcia di destro dal limite ma non trova la porta. Tonali al 17': spunto di Castillejo a destra, palla dentro per il sinistro di Sandro, sporcato e facile per Del Frate. Dopo tanto insistere, ecco il vantaggio: al 19' ripartenza velocissima di Theo dopo un corner della Pro Sesto, scarico al limite dell'area per il mancino vincente di Bennacer. Al 22' il raddoppio: filtrante di Maldini per Leão, che entra in area e apre il compasso, trovando un gran tiro a giro sul secondo palo. Il tris arriva per opera di Castillejo, che al 38' batte Del Frate con un preciso sinistro dalla distanza.

Cambiano tutti gli interpreti nella ripresa, inserendo tanti componenti della Primavera. È di Capone il primo tentativo del secondo tempo, con un sinistro dal limite che vola sopra la traversa. Poi Pobega e Hauge, il primo di mancino e il secondo con il destro, sfiorano il quarto gol. Capone di nuovo protagonista al 69' sul servizio di Colombo, ma da distanza ravvicinata non trova la porta. Palo di Hauge dal limite al 70', altro palo di Colombo al 75' ma sulla ribattuta al limite arriva Pobega con un sinistro violento che sbatte - ancora! - sul palo e carambola addosso a Fasolini per il 4-0. Colombo e Capone nel finale continuano a cercare la via della rete ma senza fortuna; il 5-0 lo trova invece Kerkez all'88', ben servito da Pobega a tu per tu con Fasolini. Lo stesso difensore ungherese segna anche il 6-0, che pone fine alla partita.

IL TABELLINO

MILAN - PRO SESTO 6-0

MILAN PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Tătăruşanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Castillejo, Maldini, Krunić; Leão.

MILAN SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Plizzari; Conti, Stanga, Caldara, Kerkez; Di Gesù (23'st Robotti), Pobega; Roback, Capone, Hauge; Colombo. All.: Pioli.

PRO SESTO PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, Caverzasi, Marzupio, Maldini; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna.

PRO SESTO SECONDO TEMPO (4-4-1-1): Serra (22'st Fasolini); Carnevale, Costante, Caverzasi (22'st Marzupio), Della Giovanna; Ferrero, Kone, Beltramini, Gianelli; Scapuzzi (22'st Motta); Grandi. A disp.: Pecorini, Buongiorno, Parrinello. All.: A. Filippini.

Arbitro: Di Graci

Gol: 19' Bennacer (M), 22' Leão (M), 38' Castillejo (M), 30'st Pobega (M), 43'st Kerkez (M), 45'st Kerkez (M).