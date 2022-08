Amichevole Milan-Pergolettese 7-1: De Ketelaere autore di una tripletta

Si è conclusa da pochi minuti l'ultima amichevole pre stagionale del Milan . I rossoneri hanno ospitato a Milanello la Pergolettese , squadra che milita nel campionato di Serie C. Dopo aver battuto ieri il Vicenza per 6-1, questa mattina la squadra di Stefano Pioli ha ottenuto la vittoria battendo gli avversari per 7-1. Spazio, oggi, a coloro i quali ieri hanno giocato poco o niente. Di fatto l'allenatore rossonero ha schierato questa formazione dal primo minuto: Tatarusanu; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo Toure’; Krunic, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Lazetic.

Come testimonia il profilo Instagram della Pergolettese (la partita è stata disputata a porte chiuse), il Milan ha vinto per 7-1. Gli autori dei gol sono stati Charles De Ketelaere, autore di una tripletta, Lazetic (doppietta), Pobega e Adli, mentre la rete degli ospiti porta la firma di Bevilacqua. Archiviata questa amichevole, adesso il Milan penserà solo al match di sabato contro l'Udinese. La gara sarà valida per la prima giornata di campionato e Pioli può certamente sorridere: adesso ha un super De Ketelaere in più. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?