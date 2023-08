Amichevole Milan-Novara 4-2, il commento del match | News

Termina 4-2 la sfida tra Milan e Novara, valevole come ultima amichevole estiva dei rossoneri. Match approcciato bene dai ragazzi di Stefano Pioli, con le "seconde linee" che giocano con intensità fin dai primi minuti. Un trio offensivo del tutto nuovo, con Romero,Okafor e Chukwueze a spartirsi i doveri d'attacco. Tanta attesa su questi ultimi due che, infatti, non deludono le aspettative. Il gol d'apertura lo segna l'ex Villarreal dopo una palla recuperata in zona offensiva. Chukwueze supera in dribbling Desjardins e insacca per la prima rete in rossonero. Poco dopo, al 15', arriva anche il primo gol di Okafor: azione imbastita sulla sinistra con Romero che mette al centro e trova proprio l'attaccante svizzero pronto a ribadire in rete. Nonostante il doppio vantaggio, il Milan continua a giocare e lo fa cercando di non abbassare i ritmi, soprattutto nel pressing. Tuttavia, è il Novara a segnare: cross da destra che taglia la difesa rossonera e Corti mette in rete accorciando le distanze. Il primo tempo si chiude così, con un'ultima occasione per Okafor che lo svizzero spreca mandando a lato.