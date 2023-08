Calciomercato Milan – Moncada e i giovani: che lavoro con la Primavera

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha chiuso molti colpi in entrata. I rossoneri, però, non hanno lavorato solamente per la prima squadra di Stefano Pioli. Moncada, con il suo fiuto per le giovani promesse, è andato alla ricerca di giocatori interessanti per la Primavera di Ignazio Abate. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sulle giovani promesse arrivate al Milan.