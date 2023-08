Milan, Leao obiettivo 20 gol: tutto per lo scudetto rossonero

Il Milan che si prepara per la prossima stagione. In queste amichevoli estive, i rossoneri hanno faticato a trovare la via del gol. Per questo sarà fondamentale ritrovare le reti dai giocatori chiave di questa squadra. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Rafael Leao e il suo possibile obiettivo per il prossimo campionato italiano.

Milan, Leao obiettivo 20 gol

Leao, si legge, ha le potenzialità per poter essere uno dei migliori al Mondo. Il Milan partirà con lo scopo di agguantare lo scudetto. Leao potrebbe aiutare con 20 gol, che non ha mai segnato ma ha chiaramente nelle gambe. Rafa ha segnato 15 gol lo scorso anno, ma sbagliando anche molto. Con più cinismo, non è difficile immaginare che i gol possano salire a 20, la cifra che separa gli attaccanti forti da quelli che corrono per la classifica cannonieri. Il Milan, del resto, non vede un uomo da 20 gol da 13 anni abbondanti: Zlatan Ibrahimovic nel 2011-12, l’anno del primo scudetto di Conte alla Juve (e per i milanisti, ora e sempre, l’anno del gol di Muntari), segnò 28 gol in A, poi salutò. Da allora non ci è riuscito nessuno.