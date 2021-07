Amichevole Milan-Modena: data, orario, dove vederla in tv e streaming

Milan-Modena sarà la seconda amichevole dei rossoneri di Stefano Pioli per la stagione 2021-2022. Ancora senza i Nazionali in vacanza

Daniele Triolo

Milan-Modena sarà la seconda amichevole dei rossoneri di Stefano Pioli per questa stagione 2021-2022. L'incontro è stato ufficializzato dal club rossonero attraverso i propri canali social.

Milan-Modena si disputerà sabato 24 luglio, alle ore 17:00, a Milanello. La sfida si disputerà a porte chiuse, quindi non sarà accessibile al pubblico. I rossoneri scenderanno ancora in campo senza i Nazionali, in vacanza dopo gli Europei.

Dove si potrà vedere Milan-Modena in tv e in diretta streaming? Su App Ufficiale A.C. Milan per tablet e smartphone, ma anche sul canale 'YouTube' ufficiale di A.C. Milan, nonché, naturalmente, sul canale tematico 'Milan TV'.

La partita contro i gialloblu di mister Michele Mignani, ad ogni modo, sarà in diretta testuale, con il live minuto per minuto, anche sulle colonne di 'PianetaMilan.it'. Rinnovo Kessié, c'è un intoppo per il Milan: le ultime news >>>