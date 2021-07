Mercato Milan – Rinnovo Kessié, distanza minima. Ma le tempistiche …

Franck Kessié, centrocampista del Milan, andrà in scadenza di contratto tra meno di un anno. Il club ha fretta di rinnovare. Lui un po' meno

Daniele Triolo

Settimana decisiva, questa, per il rinnovo di contratto di Franck Kessié con il Milan. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. La volontà delle parti, tanto del giocatore quanto del club rossonero, sembra essere quella di continuare insieme ed andare oltre la scadenza dell'attuale contratto, fissata al 30 giugno 2022.

Il Milan non vuole perdere il suo giocatore, prelevato quattro stagioni fa dall'Atalanta, così come il centrocampista ivoriano non vuole lasciare i rossoneri senza prima aver vinto qualcosa. Pertanto questi saranno giorni fondamentali per esprimere, nero su bianco, le reciproche dichiarazioni d'amore.

Per il quotidiano torinese, manca ancora l'accordo tra Kessié ed il Milan. Da giorni, infatti, si discute sulla parte fissa e sui bonus che dovranno comporre il nuovo stipendio del centrocampista africano per le prossime cinque stagioni. Attualmente, Kessié percepisce dal Milan 2,2 milioni di euro netti all'anno. La richiesta del suo entourage è di salire a 6.

Garantiti, senza bonus se non quelli canonici in caso di qualche vittoria. La società rossonera, per ora, è salita sino a quella cifra, ma soltanto con i bonus. Le parti non sono lontanissime, la differenza sembra essere di 500mila euro a stagione. Si continuerà a trattare per cercare un'intesa. Ciò che, in questa trattativa, appare diverso sono le tempistiche.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha fretta di chiudere il rinnovo di Kessié con il Milan. Il Diavolo, infatti, vuole evitare di ritrovarsi alle prese con nuovi casi come quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Tale eventualità non sarebbe accettata neanche dai tifosi, che, al contrario, avevano incassato bene, per altri motivi, le partenze degli altri due.

Perdere il 'Presidente', per il sostenitore rossonero, invece, non è contemplabile. L'obiettivo del Milan, dunque, è quello di chiudere il prima possibile i negoziati, anche per non condizionare il giocatore che, nel frattempo, è in Giappone con la Costa d'Avorio per prendere parte alle Olimpiadi che inizieranno in questi giorni.

L'entourage di Kessié, però, sembra non avere poi tutta questa fretta di siglare ufficialmente il nuovo accordo. Il Milan, quindi, dovrà essere bravo a rinnovare con l'ivoriano evitando di arrivare alla rottura con i suoi agenti. I quali, in caso di fallimento delle trattative tra Kessié ed il Milan, comincerebbero a valutare le altre ricche proposte finora pervenute per lui. Milan, le news più importanti di mercato di lunedì 19 luglio >>>