Calciomercato Milan, top news: avanti tutta per Kaio Jorge, novità su Kessie

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 19 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Dopo le tante operazioni degli ultimi giorni, questa può essere una settimana importante per il rinnovo di Franck Kessie. Intanto Kaio Jorge dice sì al Milan: si attende adesso il via libera del Santos. Dalla Spagna sono certi della partenza di Alessio Romagnoli in estate. La società cambia idea su Tommaso Pobega? Mentre per la trequarti un nome è più caldo rispetto ad altri. Le Top News sul calciomercato del Milan nelle prossime schede. Pezzo in continuo aggiornamento!