Zeman: “Ibrahimovic? I grandi ritorni al Milan non hanno mai fatto bene”

NEWS MILAN – Il tecnico boemo Zdenek Zeman ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport e tra le altre cose ha parlato anche del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. “Sono curioso di vederlo, perché ha un’età e lo dico con assoluto rispetto. Il fisico è imponente, il talento non si discute, ma viaggia sui 38 anni ed è un dettaglio che non si può ignorare. Poi i grandi ritorni, al Milan, non hanno mai contribuito a clamorosi rilanci. Non credo che possa accadere, ma sono pronto a verificare il contrario”, le parole dell’ex tecnico di Roma e Pescara. Queste, invece, le dichiarazioni del tecnico della Rhodense sul Milan e su Ibrahimovic>>>

