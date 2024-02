“A 18 anni non ascoltai un’offerta del Milan”: la rivelazione a sorpresa

Barcellona, Xavi: "Non ho voluto ascoltare un'offerta del Milan"

"C'è tristezza, perchè lascio il club della mia vita. Credo che ora si dia più peso al lavoro che abbiamo fatto. Ma sono tranquillo e motivato e darò la vita perchè tutto funzioni al meglio. E' logico che si facciano dei nomi ma ho preso la mia decisione per il bene del club, che ho messo sempre al di sopra di me durante tutta la mia carriera. Ho messo soldi di tasca mia per allenare qui, a 18 anni non ho voluto nemmeno sentire l'offerta del Milan. Ho anche detto al presidente che l'ingaggio che avrei dovuto percepire per il mio ultimo anno lo può dare al prossimo allenatore".