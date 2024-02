Europa League, Milan con un piede agli ottavi: ecco le possibili avversarie

Buona la prima. Il Milan vince per 3-0 contro il Rennes e mette un piede agli ottavi di Europa League. Ci teniamo a sottolineare che è ancora tutto in gioco, poiché vi è un match di ritorno, lì in Francia, che nasconde tante insidie. Intanto, però, i rossoneri di Stefano Pioli si godono questo successo e, soprattutto, un Rafael Leao ritrovato. Per lui gol e tante giocate, così come per Loftus-Cheek, autore di una doppietta, e il resto della squadra.