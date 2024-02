Milan, l’urlo di Leao spazza le critiche: con Theo Hernandez coppia d’oro

Un 2024 iniziato nel migliore dei modi per il Milan. I rossoneri, infatti, stanno vivendo un ottimo periodo di forma con una serie di risultati positivi che continuano. Non solo in campionato, il Milan vince e convince anche in Europa League. I rossoneri, infatti, hanno travolto per 3-0 il Rennes, ipotecando il passaggio del turno. Nonostante i tanti buoni segnali, non sono mancate le critiche al Diavolo e in particolare a uno dei suoi giocatori chiave. Stiamo parlando ovviamente di Rafael Leao. L'attaccante rossonero, nonostante l'assenza di gol, è stato spesso decisivo per questa 'cavalcata' del Diavolo. Il portoghese ha ritrovato la via delle rete ieri sera, con un'azione spettacolare sul solito asse di sinistra, con il suo compagno di merende Theo Hernandez.