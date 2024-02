Loftus-Cheek come Milinkovic-Savic? Pioli lo esalta: il paragone regge?

Loftus-Cheek e Milinkovic-Savic, il paragone regge?

Iniziamo a parlare prendendo i due giocatori e i due modi di giocare: con la Lazio, Milinkovic-Savic era l'accentratore per eccellenza del gioco offensivo dei biancocelesti. Le azioni passavano quasi sempre dai suoi piedi. Un po' il ruolo di Leao al Milan. Loftus-Cheek, in rossoneri, non svolge lo stesso compito, ma ha qualità in avanti che possono ricordare il talento serbo. Colpo di testa letale e inserimenti in area perfetti. Andiamo a vedere i numeri di Sergej nell'ultima stagione giocata con la maglia della Lazio: in 47 partite ha segnato 11 gol con 8 assist (dati transfermarkt.it). Numeri che Loftus-Cheek potrebbe tranquillamente raggiungere, specialmente riguardo i gol fatti. In conclusione, il paragone fatto da Pioli può reggere, specialmente guardando le sole statistiche e i numeri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante, ecco il colpo in Brasile? Piace un talento