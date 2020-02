Inter-Milan 4-2: gol e highlights del derby di Milano (VIDEO)

INTER-MILAN – L’Inter si impone 4-2 sul Milan nel derby di Milano grazie alle reti nella ripresa di Brozovic, Vecino, de Virj e Lukaku. Inutili nel primo tempo i gol di Rebic prima e Ibrahimovic poi che illudono i tifosi rossoneri al termine di 45 minuti perfetti da parte della squadra di Stefano Pioli. Nel secondo tempo l’Inter è tutta un’altra squadra e rimonta i rossoneri, sfortunati in occasione del palo preso da Ibrahimovic sul 3-2. Dall’occasione per il 3-3 si è passati poi al 4-2 finale. Ecco i gol e gli highlights del match in questo video pubblicato dalla Serie A.

Ibraimovic ha dimostrato di poter fare la differenza ancora a 38 anni: queste le sue parole a fine gara>>>

