Brescia-Milan 0-1: gol e highlights del match (VIDEO)

VIDEO MILAN – Ieri sera è andata in scena, Brescia-Milan, gara terminata 0-1 per gli uomini di Stefano Pioli: a decidere la sfida è Ante Rebic, che, entrato nel secondo tempo al posto di Rafael Leao, riesce a segnare di fatto al primo pallone giocato. Strepitoso anche Gianluigi Donnarumma, che salva la porta rossonera in più occasioni.Rivediamo tutto, gol e highlights, in questo video del canale ufficiale della Lega Serie A su ‘YouTube‘.

