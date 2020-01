Bakayoko di nuovo al Milan? Il suo agente mette il like..

CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko non ha dimenticato i colori rossoneri nonostante ora sia al Monaco: anche il suo agente sembra apprezzare questa ipotesi. Dopo le oltre 40 presenze e il gol nel derby della passata stagione, il centrocampista francese e protagonista di tanti cori della curva rossonera si trova oggi al Monaco, in prestito dal Chelsea. Coi monegaschi 15 presenze e 1 gol finora in questa stagione. Già alcuni giorni fa in un’intervista ha dichiarato che tra Blues e Milan preferisce i rossoneri e che il contatto di Paolo Maldini sia quello maggiormente prestigioso presente nella sua rubrica. Ora questo “like” messo da Federico Pastorello, agente e intermediario, ad un post che riguarda un sondaggio di un possibile ritorno di Baka al Milan. E chissà che dalle spolliciate non si possa passare ai fatti..

