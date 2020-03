Verso Juventus-Milan, torna Donnarumma tra i pali rossoneri

NEWS MILAN – Il rinvio della gara contro il Genoa, che si sarebbe dovuta giocare oggi a San Siro alle 12.30 a porte chiuse, consente al Milan di poter recuperare Gigio Donnarumma in vista del ritorno di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì sera e a non far perdere nessuna partita di campionato al classe 1999. Se, infatti, si fosse giocata la sfida di oggi, tra i pali ci sarebbe stato il debutto da titolare di Asmir Begovic, che tanto bene ha fatto all’esordio assoluto a Firenze subentrando all’infortunato Gigio.

La decisione della Lega – piuttosto contestata – permetterà a Donnarumma di non saltare minuti in campionato e nel mirino c’è proprio la gara dell’Allianz Stadium. Il portiere campano ha svolto ieri quasi tutto l’allenamento assieme al resto dei compagni e al termine della seduta ha postato su Instagram un messaggio in cui ha manifestato tutta la sua felicità in vista del ritorno in campo.

Anche il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli – ieri a Milan TV – ha dichiarato come per Donnarumma ci siano ottime possibilità di rivederlo in campo contro la Juventus, la squadra che da anni lo corteggia e lo vorrebbe portare in bianconero. Insomma, il problema alla caviglia, che in realtà nasce dalla lontana trasferta di Cagliari, sembra ormai alle spalle. Contro i viola lo staff medico del club di via Aldo Rossi si è voluto cautelare facendolo uscire dal campo per non peggiorare la situazione.

Anche nella settimana appena passata, Donnarumma è stato a riposo per alcuni giorni prima di ricominciare il consueto lavoro sul campo. Gigio è un elemento troppo importante per questa squadra e la sua presenza fa la differenza. Begovic rimane certamente un ottimo secondo, ma per una rosa dalle poche certezze quella col numero 99 è certamente tra quelle più importanti.

Milan-Rangnick: ecco il curioso metodo del tecnico tedesco di punire i calciatori più indisciplinati>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android