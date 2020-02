Pioli: “Donnarumma, per mercoledì qualche possibilità in più”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in un’intervista esclusiva con il canale tematico del club, ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sulle condizioni fisiche di Gianluigi ‘Gigio Donnarumma, reduce da terapie per la distorsione alla caviglia e lavoro individualizzato: “Sta meglio, oggi si allena con la squadra, per mercoledì c’è qualche possibilità in più”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

