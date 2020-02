Verso Juventus-Milan, Donnarumma: “Torno presto”

VERSO JUVENTUS-MILAN – Il portiere del Milan Gigio Donnarumma ha pubblicato una serie di foto su Instagram con un messaggio in vista del match di mercoledì a Torino. “Back soon (torno presto)”, ha scritto il classe 1999, sottolineando come il giovane portiere rossonero sia pronto a riprendersi il posto tra i pali della porta milanista per la gara dell’Allianz Stadium. Contro la Juventus, dunque, ci sarà. Oggi si è allenato e il dolore alla caviglia sembra ormai un lontano ricordo. Intanto, cambia lo stadio della finale di Coppa Italia: ecco dove si giocherà>>>

