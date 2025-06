Zlatan e la “Siesta” che infuria il Milan: il leone dorme, ma la tifoseria è sveglia

Ogni mossa social di Zlatan Ibrahimovic non è mai casuale. Lo svedese è tornato a far parlare di sé sui social

Zlatan Ibrahimovic ha un talento innato per far parlare di se, spesso senza bisogno di un solo annuncio. Un semplice video, un'immagine curata nei dettagli, una parola scelta con precisione: tanto basta per accendere la miccia. La sua ultima pubblicazione social ha innescato una reazione in una tifoseria già sull'orlo di una crisi di nervi.