Zirkzee non convocato dall’Olanda. Koeman: “Non è abbastanza bravo”

Joshua Zirkzee , attaccante classe 2001 ex Bologna , oggi al Manchester United ed a lungo obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto della Juventus , non è stato convocato dall' Olanda per le due sfide dei quarti di finale della Nations League contro la Spagna (partite in programma il 20 e il 23 marzo ).

Ronald Koeman, Commissario Tecnico della Nazionale 'oranje', ha motivato così la mancata chiamata di Zirkzee, che già sta attraversando un periodo non proprio florido con il suo Manchester United. "Zirkzee non è stato convocato dalla Nazionale perché non credo sia abbastanza bravo in questo preciso momento. In particolare, quando c'è da calciare o fare un passaggio spesso fa la scelta sbagliata".