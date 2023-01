Zaniolo, striscione intimidatorio nei suoi confronti: “Traditore m***a senza onore”

Nella notte si è verificato un triste episodio a Roma. Per la precisione nella zona del Colosseo dove è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti di Nicolò Zaniolo. Come ben si sa, il numero 22 giallorosso aveva chiesto alla società di essere ceduto durante questa finestra invernale di mercato, ma probabilmente dovrà restare da separato in casa fino al termine della stagione. Due squadre, su tutte, hanno manifestato interesse nei confronti del classe '99: Milan e Bournemouth. I rossoneri non hanno trovato l'accordo con la Roma, mentre Zaniolo ha rifiutato di trasferirsi nel club inglese che naviga nella zona bassa della Premier League.