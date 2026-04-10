Fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan, chiamato a scendere in campo su più fronti tra sabato 11 e mercoledì 15 aprile. La 'PUMA House of Football' tornerà ad essere il fulcro dell’attività rossonera, con diverse gare interne e appuntamenti di rilievo contro l’Atalanta.

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Il programma si apre sabato con numerose trasferte: l’Under 17 sarà impegnata sul campo dell’Hellas Verona alle 15:00, mentre diverse categorie di base, dall’Under 9 all’Under 13 femminile, saranno protagoniste tra Milano e provincia. Spazio anche all’Under 12, che alle 16:15 sfiderà l’Aldini.

Tripla sfida all’Atalanta e derby femminile

Il clou del weekend è concentrato tra domenica e lunedì. Domenica 12 aprile, alla 'PUMA House of Football', l’Under 15 (ore 11.00) e l’Under 16 (ore 15.00) affronteranno l’Atalanta nelle rispettive 25ª giornate di campionato. Sempre domenica, l’Under 18 ospiterà il Torino. Attenzione anche al derby dell’Under 15 femminile contro l’Inter, in programma al 'Konami YDC'. Un appuntamento significativo nel percorso di crescita del gruppo rossonero.

Lunedì 13 aprile sarà invece il turno della Primavera maschile, attesa dalla sfida contro l’Atalanta per la 33ª giornata. A completare il calendario, mercoledì 15 aprile l’Under 17 recupererà la 23ª giornata contro il Monza. Un’agenda fitta, che coinvolge tutte le categorie: dalla Primavera ai più piccoli, il vivaio rossonero continua a rappresentare un pilastro significativo nelle strategie del club.