NEWS MILAN – Mirko Vucinic, ex attaccante di Roma e Juventus, ospite della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia Uno, ha espresso la sua opinione in merito a Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan tornato da pochi mesi in Serie A. “Ibrahimovic? Tutti possono giocare insieme a lui, anche da fermo può fare la differenza”. Intanto la Juventus non molla un calciatore del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android