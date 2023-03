Visita a sorpresa per il Vharese: a dirigere l’allenamento ci pensa Pioli

A pochi minuti dall’inizio di quello che si prospettava come un regolare allenamento, infatti, Stefano Pioli ha sorpreso tutti entrando sul terreno di gioco per dirigere la speciale sessione. Tra corse, esercitazioni tecniche e tiri in porta, l’occasione di condividere un’esperienza fatta anche di abbracci, incoraggiamenti e foto ricordo da incorniciare.

“Rappresentare il Milan in queste occasioni mi rende ancora più orgoglioso – ha commentato l’allenatore rossonero –. Ho visto ragazzi entusiasti ma soprattutto attenti e vogliosi di far bene, rispettando consegne e ruoli. Quando hai l’opportunità di passare del tempo in questi contesti, capita di osservare chi ti sta intorno proprio per rafforzare determinate convinzioni: i sogni non possono essere transennati e con la passione si può superare qualsiasi ostacolo”.