Verso Valencia-Atalanta: Coronavirus, trasferta tifosi bergamaschi a rischio

NEWS ATALANTA – A rischio la trasferta dei tifosi nerazzurri in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League Valencia-Atalanta. Le autorità spagnole potrebbero impedire ai tifosi bergamaschi di seguire la propria squadra il prossimo 10 marzo allo stadio Mestalla.

A riportarlo sono i colleghi di Tuttosport, secondo cui il governo regionale non si è al momento sbilanciato su questa possibilità, pur monitorando gli eventi che coinvolgono persone provenienti da zone a rischio Coronavirus. Più del governo spagnolo, al momento è la dirigenza del Valencia a voler impedire ai tifosi orobici di andare allo stadio per Valencia-Atalanta. Chiaramente servirà il consenso del governo, altrimenti il club sarebbe a rischio sanzioni dall’UEFA. Si attendono novità in merito. Intanto primo calciatore italiano contagiato dal Coronavirus: ecco i dettagli >>>

