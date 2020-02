Coronavirus – Positivo un calciatore di Serie C. Le ultime

ULTIME NEWS – Stando a quanto riportato da La Nazione questa mattina, sarebbe stato trovato positivo al Coronavirus un calciatore che milita in una squadra di Serie C, la Pianese.

Dunque, arriva il primo caso di Coronavirus nel calcio professionistico. Il calciatore, residente in Toscana nella provincia di Siena, domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita. I medici hanno così deciso di effettuare il test per il Coronavirus e in piena notte è arrivata la notizia dell’esito positivo. All’alba un’ambulanza lo ha portato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Siena. La squadra non si allenerà nella giornata di oggi per precauzione.

