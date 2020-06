Verso Spal-Milan: Pioli vuole il quinto posto per farsi rimpiangere

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Stefano Pioli ha un desiderio neanche tanto nascosto: terminare la stagione al quinto posto prima di ricevere il foglio di via da parte del Milan, che ha scelto Ralf Rangnick nella prossima stagione. Il tecnico è consapevole di non avere chance di riconferma, a meno di clamorosi colpi di scena, ma ci tiene a concludere la stagione nel migliore dei modi per dimostrare il suo valore.

In fondo il quinti posto è distante sei punti dopo lo scontro diretto vinto con la Roma. Bisogna però stare attenti anche a difendere il settimo posto per l‘Europa League in quanto ci sono Parma, Verona, Cagliari e Bologna pronte a dare battaglia. Grazie infatti alla vittoria del Napoli in Coppa Italia, basterà arrivare settimi per conquistare l’accesso ai preliminari di Europa League (se la squadra di Gattuso arrivasse ovviamente tra le prime sei). E’ anche vero che i preliminari costringerebbero i rossoneri a disputare tre partite in gara secca tra fine settembre e inizio ottobre, e dunque arrivare quinti, e conquistarsi così l’accesso diretto ai gironi, è un obiettivo concreto che permetterebbe di risparmiare energie.

Pioli si affiderà a Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe essere convocato per la partita di domani sera contro la Spal per poi tornare in campo dal primo minuto contro la Lazio. Dopo la partita contro gli uomini di Di Biagio, i rossoneri dovranno affrontare un trittico terribile composto appunto da Lazio, Napoli e Juventus. E’ il momento decisivo, ma il Milan ci arriva con la consapevolezza giusta dopo aver battuto per la prima volta in questa stagione una squadra che la precedeva in classifica. Insomma, Pioli vuole il quinto posto anche se il suo futuro al Milan è ormai scritto. INTANTO GAZIDIS PENSA A UN NOME NUOVO PER L’ATTACCO, CONTINUA A LEGGERE >>>