Verso Shamrock Rovers-Milan: questi gli assenti rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’attesa è finita, adesso è tempo di fare sul serio. Questa sera, infatti, il Milan affronta lo Shamrock Rovers nel match valevole per il secondo turno preliminare di Europa League. Stefano Pioli ha ormai deciso la formazione che affronterà gli irlandesi viste anche le tante assenze. Oltre a Lucas Paqueta, escluso per scelta tecnica, l’allenatore rossonera dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Rafael Leao e Ante Rebic. A parte il croato, assente per squalifica, gli altri sono tutti alle prese con fastidi fisici.

