Europa League – Milan, la probabile formazione: Pioli si affida ai fedelissimi

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan questa sera debutta in Europa League. A guidare la squadra rossonera ci sarà come sempre Zlatan Ibrahimovic, che, a quasi 39 anni, continua a essere determinante.

I convocati per stasera

Prima di vedere la formazione probabile, scopriamo i convocati diramati da Stefano Pioli. A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali, Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini. Assente non solo Paqueta, ma anche Kalulu e Pobega, che domani si alleneranno a Milanello.

Milan Europa League: la formazione

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. Come è possibile notare, ci sono tutti i fedelissimi del tecnico, con la novità Saelemaekers che prenderà il posto dello squalificato Ante Rebic. Il belga è molto apprezzato da Pioli, che in futuro sta pensando di schierarlo come terzino destro.

