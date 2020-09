Calciomercato Milan – L’offerta del Friburgo per Krunic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic verso la cessione. Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista potrebbe essere ceduto dopo il preliminare di Europa League.

Calciomercato Milan: l’offerta del Friburgo

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, il Friburgo ha offerto al Milan per Krunic 6 milioni di euro più due di bonus. Maldini e Massara non hanno ancora accettato l’offerta, visto che c’è la partita di Europa League da giocare (Tonali non è al top della condizione), ma la sensazione è che l’affare si possa concretizzare.

