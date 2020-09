Europa League – Milan, non puoi sbagliare: ecco i possibili ricavi

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan stasera mette nuovamente piede in Europa, affrontando in una gara secca lo Shamrock Rovers. Certo, il Diavolo è abituato ai trionfi in Champions League e non ai preliminari di Europa League, ma quest’ultima rappresenta comunque una competizione molto importante.

Il Milan e i guadagni dell’Europa League

Come viene scritto dalla rosea, c’è l’aspetto economico da considerare. Arrivare ai gironi di Europa League significherebbe incassare 15 milioni di euro, che potrebbero diventare 35 nel caso di accesso alla finale. Non stiamo parlando di una cifra astronomica, ma è comunque sufficiente per pianificare nel modo migliore il futuro attraverso i risultati sportivi.

L’ultima apparizione

Ricordate l’ultima apparizione europea del Milan? Olympiacos eliminò la squadra di Gennaro Gattuso e di Gonzalo Higuain ai gironi, ma comunque la società incassò 14,6 milioni di euro. Derivanti da diversi fattori: una parte fissa assegnata dalla Uefa, una legata ai risultati e alla posizione nel girone, più gli incassi da market pool, coefficiente Uefa e dal botteghino.

I ricavi

Certo, adesso gli incassi da stadio non ci sono per il coronavirus, ma in ogni caso la cifra stimata potrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro. Nel caso in cui si superasse il girone, inoltre, la Uefa garantisce dei bonus a salire , che arrivano fino a 4,5 milioni per le due finaliste, a cui si aggiungerebbero le parti variabili. Complessivamente il Milan può arrivare a 20 milioni di euro, più altri 4 in caso di vittoria del trofeo e 3,5 assicurati dalla possibilità di giocare la Supercoppa Europea. Non sarà la Champions, ma il Milan vuole l’Europa League per continuare a crescere.

