Verso Sassuolo-Milan, rossoneri vittima preferita di Berardi: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non corre buon sangue tra Domenico Berardi e il Milan. L’esterno d’attacco del Sassuolo si scatena spesso quando vede i rossoneri. Difficile dimenticare il poker datato gennaio 2014, in cui il numero 25 si è sbarazzato della squadra di Massimiliano Allegri, esonerato proprio dopo quella partita. Il Diavolo, infatti, è la vittima preferita di Berardi, che in 11 incroci ha totalizzato ben 8 gol.

