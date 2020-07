Verso Sassuolo-Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic titolare? Ecco la decisione”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha svelato la decisione di Pioli sulla titolarità di Ibrahimovic in Sassuolo-Milan: “Lo svedese, dopo essere uscito contrariato contro il Bologna, non ha svolto la seduta defaticante insieme al resto dei compagni nella giornata di domenica. Lunedì, poi, si è allenato ancora a parte in palestra, forse perchè un po’ stanco o, probabilmente, anche perchè un pizzico ancora arrabbiato per la sostituzione contro i rossoblù. Nonostante questo, però, Ibrahimovic sarà in campo dall’inizio anche questa sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo“.

