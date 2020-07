Milan, possibile debutto della nuova maglia contro il Cagliari: le ultime

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, in occasione del match contro il Sassuolo in programma questa sera, continuerà a rincorrere un posto in Europa League, obiettivo minimo stagionale. Una rincorsa che probabilmente durerà fino all’ultima giornata, quando i rossoneri incontreranno il Cagliari a San Siro, giorno 2 agosto.

Un evento che potrebbe rivelare anche una delle curiosità più attese dai tifosi: il lancio della nuova maglia per la prossima stagione. Un’anticipazione che il Milan sta adottando da qualche anno e che, come riporta ‘Calcio e Finanza’, non dovrebbe mancare nemmeno questa volta. Ma come sarà il design della nuova casacca del Milan? Negli ultimi mesi è circolata con insistenza una versione che vuole la maglia del Diavolo con uno sfondo che simula la pavimentazione del Duomo di Milano. Staremo a vedere…

