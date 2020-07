Donnarumma, retroscena Guardiola: “Questo da dove salta fuori?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gigi Ragno, ex preparatore dei portieri del Milan, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha svelato un piccolo retroscena relativo a Gianluigi Donnarumma e Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Ecco le parole di Ragno.

“Nel 2015, all’Audi Cup, venne Guardiola a dirci: “Ma questo da dove salta fuori?” perché faceva delle cose importanti a 15 anni e mezzo. In più ricordo lo sguardo sia dei suoi coetanei sia di gente come Abbiati e Diego Lopez durante gli allenamenti. Gigio ha alzato l’asticella per tutti”. INTANTO INTERESSE DEL MILAN PER UN DIFENSORE, CONTINUA A LEGGERE >>>