Verso Sassuolo-Milan, neroverdi maestri del possesso palla: la statistica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Roberto De Zerbi è ormai stimato come uno dei migliori tecnici emergenti. Il suo Sassuolo gioca un calcio spumeggiante fatto di qualità e di possesso palla. A proposito di quest’ultimo aspetto, secondo quanto riferisce ‘Kickest’, durante il match contro il Cagliari, i neroverdi hanno portato a casa un eccellente 77,3% di gestione del pallone, record assoluto per il club emiliano in Serie A. Questa sera ci sarà Sassuolo-Milan, in programma alle 21:45 al ‘Mapei Stadium’. Sarà interessante vedere come i rossoneri contrasteranno questo modo di giocare dei propri avversari.

