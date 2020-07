Verso Napoli-Milan, zero punti al San Paolo da situazioni di svantaggio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il problema del gol patito nei mesi scorsi, il Milan post lockdown ha segnato ben 15 gol in 5 partite, con una straordinaria media di 3 gol ad incontro. Un dato che, insieme ad uno riguardante in Napoli, può far ben sperare i rossoneri. Secondo quanto riferito da ‘Opta’, infatti, gli azzurri non hanno conquistato nemmeno un punto da situazioni di svantaggio al San Paolo, perdendo così tutte le gare in cui sono andati sotto.

Non sai dove vedere la partita? Ecco la nostra guida tv per non perderti nessun momento, continua a leggere >>>