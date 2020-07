GUIDA TV – Napoli-Milan: diretta su Sky Sport, matchday su Milan TV

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Due squadra decisamente in forma si affrontano questa sera alle ore 21:45. Al San Paolo di Napoli, il Milan sfida gli azzurri in un match dal forte sapore di Europa League. Il Diavolo ritrova per la prima volta l’ex Gennaro Gattuso.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Napoli–Milan:

SU SKY SPORT:

Dalle ore 21:40, su ‘Sky Sport Serie A‘ (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre) e su ‘Sky Sport HD‘ (canale 251 del satellite), il pre-partita e la presentazione del match; dalle ore 21:45, sugli stessi canali, la diretta esclusiva del match Milan-Torino dallo stadio di ‘San Siro‘.

SU MILAN TV

San Paolo, uno stadio che impatta, uno stadio che incide. Il rumore dello stadio di Napoli entra nelle partite e determina umori e situazioni in campo. Trovarlo senza pubblico è in genere positivo per le squadre avversarie, anche se tutti gli uomini di calcio sognano il ritorno dei tifosi in tutti gli stadi, San Paolo compreso. Al di là di questo, il problema rossonero a Napoli è tutta sostanza, tutta polpa: lo stato di forma del Napoli, che ha vinto la Coppa Italia e che in campionato, nella fase post-lockdown ha fatto ben 12 punti, solo uno in meno rispetto al Milan. In questo contesto torna il Matchday dopo la grande vittoria rossonera contro la Juventus, con un pre e un post partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Proprio così, per il quarto, distanziato, appuntamento di luglio con la Serie A, i fedelissimi del Club channel milanista ritrovano l’appuntamento per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con il San Paolo. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle 20.45 del 12 luglio e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 21.45, con le immagini in diretta dallo stadio e con gli approfondimenti sulle dichiarazioni di Alexis Saelemaekers e sulla conferenza stampa della vigilia di Mister Pioli realizzate a Milanello da Milan TV.

Durante la sfida, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 23.30, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali. Infine, a seguire, la differita integrale di Napoli-Milan, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente riviverne tutte le emozioni.

Al San Paolo al Milan è già capitato di ritrovare da avversario Carlo Ancelotti. Ora tocca a Rino Gattuso. Pezzi importanti e insostituibili dell’anima storica rossonera. Dal calcio d’inizio in poi, Rino sarà un avversario come tutti, ma prima e dopo è praticamente impossibile viverlo e considerarlo come tale. Uomo dai sentimenti veri, allenatore animato da idee e passione. Per tutti i rossoneri un grande piacere riabbracciarlo, sperando poi che in campo “vada tutto bene”.

