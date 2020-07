Verso Napoli-Milan, difese impenetrabili post lockdown: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera al San Paolo andrà in scena Napoli-Milan, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Una sfida che si giocherà in attacco? I rossoneri hanno segnato ben 15 gol in 5 partite, gli azzurri si presenteranno con il tridente dei ‘piccoletti’, da sempre garanzia di reti. E invece no: perché consultando una statistica si vede che le due squadre sono le due migliori difese del campionato post lockdown insieme all’Atalanta (cinque reti subite).

