Verso Milan-Roma: i numeri dei rossoneri Rebic e Calhanoglu

MILAN NEWS – Questo pomeriggio, alle ore 17:15, si disputa Milan-Roma a ‘San Siro‘: il sito web del club rossonero, ‘acmilan.com‘, ha scovato le 10 curiosità più interessanti sulla sfida. Per esempio, si evince come nel 2020 il croato Ante Rebić abbia segnato il 44% delle reti del Milan in Serie A: 7 delle 16 complessive dei rossoneri.

Inoltre, Hakan Çalhanoğlu è l'unico giocatore del Milan ad aver sia segnato che servito almeno tre assist nelle ultime tre stagioni di Serie A: complessivamente nel suo periodo in rossonero ha preso parte a 28 reti (12 gol, 16 passaggi vincenti), più di ogni altro giocatore attualmente in rosa.