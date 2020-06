Verso Milan-Roma: entrambe le squadre non possono sbagliare

MILAN NEWS – Milan-Roma in programma fra poco in un San Siro privo di spettatori, sarà una sfida da non sbagliare per entrambe le compagini. Differenti sono gli obiettivi fra i rossoneri di Stefano Pioli e i giallorossi di Paulo Fonseca, ma ciò che serve ad entrambe le squadre è la vittoria.

Il Milan deve proseguire la sua corsa all’Europa League, mentre la Roma alla Champions League. Per Alessio Romagnoli e compagni, sono tante le squadre su cui fare la corsa: Parma, Verona e Cagliari sono le dirette avversarie per quel settimo posto in classifica che garantirebbe la qualificazione ai preliminari della prossima Europa League. Edin Dzeko e la sua squadra invece, devono proseguire per inseguire Inter e Atalanta, cercando di tornare in Champions League dopo una stagione di assenza. A livello di classifica, l’impresa dei capitolini sembra più ardua rispetto a quella dei milanesi.

Dando uno sguardo agli ultimi precedenti fra le due squadre a San Siro, vediamo che il pareggio manca dal 2-2 del dicembre 2013. Negli ultimi 5 incontri disputati a Milano, sono state 2 le vittorie del Diavolo contro le 3 della Lupa. Allargando l’orizzonte alle ultime 20 sfide in Serie A fra Milan e Roma vediamo che il bilancio è favorevole al giallorossi con 8 vittorie a 5. I pareggi, dal 2010 ad oggi sono stati 7. Vincere per proseguire la marcia verso gli obiettivi stagioni, e vincere per scacciare le sempre pronte polemiche, sono gli obiettivi di questo Milan-Roma. Attenzione al calcio, che potrebbe giocare un ruolo determinante.

