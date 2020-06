Verso Milan-Roma: Diavolo in splendida forma sui calci piazzati

MILAN NEWS – Questo pomeriggio, alle ore 17:15, si disputa Milan-Roma a ‘San Siro‘: il sito web del club rossonero, ‘acmilan.com‘, ha scovato le 10 curiosità più interessanti sulla sfida. Per esempio, si evince come ben tre delle ultime cinque reti interne del Milan in campionato sono arrivate su calcio piazzato: delle prime 8 in questo torneo, appena una era stata segnata su palla inattiva. CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTE LE ALTRE CURIOSITÀ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓