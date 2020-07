Verso Milan-Juventus, Pioli: “Rebic titolare? Vediamo. E’ un esempio”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Juventus, ha esaltato le qualità di Ante Rebic, uno degli uomini più in forma. Queste le sue parole: “In questo momento far sentire tutti importanti è fondamentale. Lui sta giocando con grande qualità e determinazione. Che possa giocare dall’inizio o subentrare ancora lo vedremo domani, però questo atteggiamento è importante. Tutti stanno dando riposte importanti ma bisogna continuare così. Non siamo ancora contenti della nostra classifica, abbiamo l’obiettivo di fare i massimo fino alla fine. E’ questo l’atteggiamento giusto, quello di Ante e deve essere un esempio per la squadra“.

