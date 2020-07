Verso Milan-Juventus: l’ex capitano Bonucci torna a ‘San Siro’

MILAN NEWS – Sabato pomeriggio, in occasione di Juventus-Torino 4-1, ennesima vittoria bianconera nel derby della Mole, il difensore Leonardo Bonucci, classe 1987, ha totalizzato la sua presenza numero 400 con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (26 i gol all’attivo).

In bianconero, dove milita dalla stagione 2010-2011, Bonucci ha vinto 7 Scudetti (in arrivo c’è anche l’ottavo, n.d.r.), 4 Supercoppe Italiane e 3 Coppe Italia: nel mirino del centrale originario di Viterbo, nel Lazio, però, c’è la conquista della tanto agognata Champions League, che manca nella bacheca della ‘Vecchia Signora‘ dal 1996.

Domani sera, intanto, si disputerà a ‘San Siro‘ Milan-Juventus, sfida valida per la 31^ giornata di Serie A che, in un modo o nell’altro, toccherà Bonucci: l’attuale capitano della capolista del massimo torneo italiano, infatti, nella stagione 2017-2018 aveva vestito proprio la maglia rossonera.

Nella sua annata milanista, con Gennaro Gattuso allenatore, Bonucci aveva collezionato 51 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, siglando 2 gol, entrambi in campionato, proprio contro la Juventus all’Allianz Stadium ed a ‘San Siro‘ contro il Crotone. Capitano di quel Milan ‘cinese‘, Bonucci ha poi deciso di far rientro a Torino appena dodici mesi più tardi essere andato via tra le polemiche.

I tifosi del Milan non gli hanno mai perdonato lo sgarro, i tifosi della Juventus ci hanno messo un po' per perdonargli il tradimento. Lui, nel frattempo, domani sera giocherà per la prima volta da avversario del Milan in campionato a 'San Siro': era in panchina, infatti, l'11 novembre 2018 in occasione di Milan-Juventus 0-2, mentre ha giocato, il 13 febbraio scorso, Milan-Juventus 1-1, gara valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia.