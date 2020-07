Verso Milan-Bologna, cinque diffidati tra i rossoneri: ecco chi sono

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera a San Siro alle ore 21:45, il Milan gioca contro il Bologna. Un match da affrontare con determinazione per i rossoneri, che vogliono continuare a lottare per un posto in Europa League. Attenzione però ai tanti diffidati in campo, tutti a rischio squalifica: si tratta di Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio (che però ha terminato la stagione anzitempo), Ismael Bennacer, Ante Rebic e Theo Hernandez.

