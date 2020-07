Verso Milan-Bologna, pre e post lockdown: Bonaventura sempre decisivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: app ufficiale Ac Milan)

“Quello segnato al Dall’Ara lo scorso 8 dicembre in Bologna-Milan 2-3 è stato per diversi mesi l’ultimo gol rossonero in campionato di Giacomo Bonaventura. Era stato un gol nevralgico, spartiacque. Dopo essere andato sul 2-0, infatti, il Milan aveva preso gol nel finale di primo tempo e la squadra di casa stava preparando il suo assalto nella ripresa.

È stato proprio all’inizio del secondo tempo che Jack ha dato corpo alla ulteriore reazione rossonera, segnando il gol del 3-1 senza il quale la partita sarebbe probabilmente divenuta molto problematica per i rossoneri. Tutto è bene quel che finisce bene e vittoria rossonera, l’ultima del 2019 prima del pareggio con il Sassuolo e la sconfitta di Bergamo.

Dopo il lockdown, Jack è tornato a fare un gol ugualmente importante. A giugno, a Lecce, i salentini avevano pareggiato il gol iniziale di Castillejo e anche in quel caso stava per iniziare un’altra partita. Ma ci ha pensato Bonaventura, sulla respinta di Gabriel, a riportare avanti i rossoneri, consentendo poi al Milan di giocare con maggiore tranquillità la ripresa fino alla vittoria finale.

Gol chirurgici, gol significativi. Nel pieno rispetto dello spirito con cui Jack sta disputando questa fase finale di campionato. Anche contro il Parma, il suo contributo, la sua continuità atletica e tecnica sono stati molto importanti per venire a capo degli emiliani. La sua partecipazione al terzo gol di Çalhanoğlu è stata decisiva”.

