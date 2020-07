MILAN NEWS – Lazio-Milan, match valido per la 30^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera alle ore 21:45 allo stadio Olimpico. Uno stadio che porta bene ai rossoneri che, contro i biancocelesti, non perdono nel girone di ritorno dal 2005: da allora due pareggi e due vittorie per il Diavolo.

