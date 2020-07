Milan guastafeste scudetto: Pioli insegue alcune rivincite

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, a vedere i punti di distacco del Milan da Lazio e Juventus verrebbe da pensare che non ci sarà partita sia contro i biancocelesti e sia contro i bianconeri, ma in realtà le cose non stanno esattamente così. Il Milan è concentrato e ha voglia di battere un’altra big dopo la Roma. In un certo senso i rossoneri saranno arbitri della lotta scudetto.

Pioli, dopo aver disputato delle ottime partite sia contro il Lecce e sia contro la Roma, si è fermato contro la Spal. A Ferrara si è visto un Milan molto simile a quello che ormai da tanto tempo a questa parte non riesce a stabilizzarsi nelle zone alte della classifica. Quella di mercoledì è stata un’occasione sprecata, visto che i tre punti avrebbero consentito di agganciare il Napoli e volare a -3 dalla Roma, ma c’è ancora la possibilità di recuperare, magari facendo un’impresa stasera.

Pioli, tra l’altro, ben consapevole che non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione, cerca alcune rivincite personali. Dopo aver raggiunto i migliori risultati in carriera proprio sulla panchina della Lazio, ha disputato otto partite contro i biancocelesti, vincendo solo nella prima occasione il 21 dicembre 2016 contro l’Inter. Con la Juventus il ruolino di marcia è ancora peggiore, visto che Pioli non ha mai battuto i bianconeri da allenatore: 20 partite, 5 pareggi e 15 sconfitte.

C’è da dire che ad esempio, nella semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, Pioli e la squadra rossonera avrebbero meritato molto di più, ma in ogni caso in questo momento è inutile pensare al passato. Il tecnico vuole a tutti i costi raggiungere un piazzamento in Europa League e spera di fare un bello scherzetto alle sue ex (con la Juventus ha vinto da calciatore uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea). Il Milan ci spera. INTANTO CI SONO NOVITA SUL FUTURO DI DONNARUMMA, CONTINUA A LEGGERE >>>